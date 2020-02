Fondi: provini per il talent "The Coach" nella casa di produzione On Broadway

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

“The Coach”, il talent/reality show di La7 Gold sbarca a Fondi presso la casa di produzione On Broadway dell’artista pontino Giovanni Pannozzo. Sabato 14 marzo 2020 insegnanti, coreografi, vocal coach, maestri d’arte, saranno presenti nei locali di On Broadway alla scoperta di nuovi talenti.

I provini sono aperti a tutti coloro che vogliono partecipare e cimentarsi in una delle seguenti discipline: Musica (qualunque genere o tipologia), Canto, Danza, Recitazione e ogni altra forma d’arte creativa ed originale. Il format è aperto a solisti, gruppi di danza e band. La troupe del noto programma di La7Gold effettuerà i provini a ragazzi e ragazze, uomini e donne dai 7 ai 56 anni di età. E’ un’occasione unica per mettere in campo le proprie doti artistiche e le proprie capacità.

La fase dei provini è completamente gratuita e si svolgeranno a porte chiuse davanti la commissione esaminatrice che al termine del provino comunicherà l’esito dello stesso e se il candidato è minorenne, l’esito sarà comunicato solo in presenza dei genitori/accompagnatori. Il concorso si svilupperà in quattro fasi: “Casting”, “Selezioni Nazionali”, “Semifinali Nazionali” e “Finale Nazionale”. Le finali si svolgeranno fra il mese di luglio e i primi di settembre 2020 (i periodi possono subire variazioni) presso il Palacavicchi di Piace di Cento (Bologna). Gli studi televisivi saranno allestiti in location prestigiose. La Produzione metterà in palio prestigiose borse di studio in denaro e contratti di lavoro. Altri Premi potranno essere previsti grazie alle Aziende Sponsor del programma. I Giudici della trasmissione saranno professionisti del settore e di popolarità Nazionale e/o Internazionale.

Per informazioni e iscrizioni: On Broadway - Via Arnale Rosso,35 Fondi (LT) 0771013576 - 3701464378 - info@onbroadway.it - www.onbroadway.it