On Broadway e Mediaset insieme a Fondi: si registra una puntata di "Quelli della luna"

Nei prossimi giorni Mediaset approda a Fondi per la registrazione di una puntata del programma "Quelli della luna" condotto da Giampiero Mughini.

In occasione dell'evento organizzato da On Broadway che vedrà protagonista il noto pugile Nino La Rocca, il Muhammad Alì, il prossimo 18 luglio, l'azienda televisiva ha deciso di collaborare con la casa di produzione pontina per la registrazione della puntata, dedicata proprio a Nino La Rocca, che verrà trasmessa in prima serata ad agosto.

ll programma, che andrà in onda su Rete 4 a partire da martedì 16 luglio, attraverserà le grandi storie di personaggi sportivi come: Valentino Rossi, Tiger Woods, Federica Pellegrini, Ronaldo il fenomeno, Lance Armstrong, Ben Johnson, Roberto Baggio, Mike Tyson e, appunto, Nino La Rocca.