Fondi, in funzione le ecoisole informatizzate: raccolta differenziata dei rifiuti 24 ore su 24

Sono in funzione da ieri, lunedì 17 giugno, a Fondi le ecoisole informatizzate. A darne notizia il sindaco Salvatore De Meo e l’assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli, precisando che il servizio, complementare al “porta a porta”, è gratuito previa registrazione.

Le ecoisole informatizzate permettono il conferimento h24 di tutte le tipologie di rifiuto differenziato e si trovano in piazza Rotunno, nei pressi del Comando di Polizia Locale di via Vittorio Occorsio, e in via Guado Bastianelli e in zona mare. Ne possono usufruire tutti i cittadini nonché i residenti titolari di seconde abitazioni che si recheranno presso gli Uffici del Settore Ambiente della Casa comunale con il proprio documento di identità e compileranno un apposito modulo per richiedere l’abilitazione a conferire tramite la tessera sanitaria.

“La modalità di conferimento presso le strutture informatizzate - spiegano dal Comune - rappresenta un ulteriore e comodo servizio finalizzato a potenziare e migliorare le modalità di raccolta differenziata. Ciascuna struttura è dotata di portelli di conferimento per la raccolta differenziata di tutte le frazioni (con doppio portello per la plastica) e di un sistema di registrazione e monitoraggio che garantisce un controllo in tempo reale dei conferimenti e degli utenti abilitati”.

Per utilizzare le ecoisole basta strisciare la manda magnetica della tessera nell’apposita fessura, sfiorare la mano sull’apposito sensore del bocchettone relativo alla tipologia di rifiuto che si intende conferire, attendere che il relativo sportello si apra in automatico e procedere poi a inserire al suo interno il rifiuto secondo le modalità della vigente Ordinanza.

Nei pressi delle strutture sono installati anche impianti di videosorveglianza per scongiurare azioni scorrette o illecite e atti di vandalismo.