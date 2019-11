Fondi: il Parco Monti Ausoni ospita un’altra sede del Conservatorio Respighi di Latina

Il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi ospita un’altra sede di formazione musicale del Conservatorio Ottorino Respighi di Latina. Lunedì 2 dicembre alle 18.30 l’inaugurazione con un concerto gratuito.

Il Parco Monti Ausoni ha infatti messo a disposizione del Comune di Fondi gli ambienti di “Villa Placitelli”, di proprietà della Regione Lazio e gestiti dallo stesso Ente, per ospitare le attività didattiche del Conservatorio Respighi. Il presidente Bruno Marucci, in attuazione dei fini istituzionali dell'Ente, ha accolto positivamente la richiesta dell’Amministrazione. Il rapporto Parco Ausoni e Comune è stato consolidato mediante una apposita convenzione sottoscritta in data 9 agosto 2019.

L'iniziativa permetterà la promozione della cultura musicale mediante lo svolgimento nel sito archeologico, ambientale e storico delle attività didattiche del celebre Conservatorio musicale “Ottorino respighi” di Latina. I Corsi insegnati a Fondi per l’anno scolastico 2019/2020 riguarderanno la chitarra, il flauto, il clarinetto, il violino e il pianoforte, cui parteciperanno 19 allievi, e termineranno nell’ottobre del 2020.

La cerimonia di inaugurazione inizierà alle ore 18,30 presso “Villa Placitelli” a Fondi con l'intervento del sindaco di Fondi Salvatore De Meo, del presidente del Parco Monti Ausoni Bruno Marucci, del responsabile del corso professor Antonio Cimmino e dell'assessore alla Cultura del Comune di Fondi Beniamino Maschietto. Seguirà un concerto gratuito eseguito dai professori Stefano Andreatta (Pianoforte), Martina De Longis (Flauto traverso), Eugenio Della Chiara (Chitarra), Daniele Dian (Clarinetto) e Aldo Campagnari (Violino) suoneranno musiche di Fernando Sor, Ludwig Van Beethoven, Franz Liszt, Igor Stravinskij, Johannes Brahms, Saverio Mercadante e Jacques Ibert.