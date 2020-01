Fondi, borracce per il plastic free “difettose”: Comune sospende l’erogazione

A Fondi è stata sospesa temporaneamente “a scopo meramente precauzionale” l’erogazione delle borracce nell’ambito dell’iniziativa “plastic free”. A darne notizia lo stesso Comune di Fondi dopo che, spiega l’Amministrazione, “sono pervenute alcune segnalazioni in merito alla possibilità che le borracce in alluminio distribuite nell’ambito dell’iniziativa ‘plastic free’ presentino il rischio che, nelle operazioni di avvitamento e svitamento, il tappo in plastica rilasci dei residui all’interno della borraccia e quindi nell’acqua”.

Il Comune fa comunque sapere che sono sartie anche registrate segnalazioni da parte di cittadini che non hanno riscontrato lo stesso problema. “Preso atto di dette segnalazioni e nelle more di procedere ad un puntuale controllo - raccomanda il Comune -, si invitano tutti coloro che hanno già ritirato la borraccia a verificare la possibile criticità, che verosimilmente potrebbe essere riferita solo ai primi utilizzi. In caso positivo si chiede di restituire la borraccia presso la Casa comunale e comunque di non utilizzarla”.

Nelle scorse ore l’Assessorato all’Ambiente ha informato del presunto difetto la ditta fornitrice, che ha prontamente fornito la certificazione del prodotto. “A scopo meramente precauzionale si è deciso comunque di sospendere temporaneamente l’erogazione delle borracce presso il distributore di piazza Municipio al fine di consentire i dovuti accertamenti, a seguito dei quali sarà dato pronto riscontro alla cittadinanza”.