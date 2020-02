Il Cisternone romano di Formia in onda su Canale 5 per "Striscia la notizia"

Formia e le sue bellezze ieri sera, 6 febbraio, in onda su Canale 5. "Tre minuti e sette milioni di spettatori, condivisioni a effetto domino" scrive il Comune di Formia sulla sua pagina Facebook. Sono questi i risultati del servizio condotto dallo storico d'arte Philippe Daverio mandato in onda da Canale 5 per Striscia la notizia per la rubrica Muagg - "Il museo aggratis". La città, le sue bellezze, il cuore d'acqua pulsante: il Cisternone.

Il servizio di Daverio si apre sulla villa del principe di Caposele e poi sulla fontana romana che si trova sull'Appia Antica, poi lo storico dell'arte mostra ai telespettatori l'antico Cisternone romano di Castellone: I secolo a.c. "Un mistero architettonico - commenta Daverio - che conteneva milioni di litri di acqua ed era direttamente collegato alle sorgenti".

"Appena saranno terminati i lavori di manutenzione - annuncia l'amministrazione - tutti i fine settimana e ogni prima domenica del mese, quando è previsto l'ingresso gratuito, la nostra città, vero museo a cielo aperto, riprenderà il suo racconto di bellezza".