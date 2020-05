Formia, riapre lo sportello al cittadino e continua la distribuzione di mascherine

Durante la prima fase dell’emergenza Covid il Comune di Formia ha attivato il servizio di consegna mascherine a domicilio. Dal 30 marzo fino allo scorso 24 maggio sono state consegnate più di 7.000 mascherine a 4.800 nuclei familiari. Un risultato raggiunto grazie al supporto e all’aiuto dei volontari che in un momento di difficoltà hanno voluto mettere a disposizione il proprio tempo per aiutare la città. Oltre all’associazione Quadrifoglio e all’ ASD Aurunci Cycling Team hanno partecipato Erasmo, Sellou e John, i ragazzi dell’Associazione “Insieme – Immigrati Italia”, che hanno voluto supportare i cittadini di Formia in questo momento di difficoltà. Con loro Gianfilippo, Giorgio e Raffaele, proprietari di attività commerciali e di stabilimenti che durante la prima fase dell’emergenza nonostante il lockdown hanno voluto far sentire la propria vicinanza ai propri concittadini partecipando attivamente alla distribuzione.

"Con la Fase 2 e la riapertura - si legge in una nota - l’amministrazione comunale intende continuare a distribuire le mascherine alle persone più fragili che abbiano difficoltà a reperirle in commercio. Da domani riapre lo sportello al cittadinos in piazza Municipio, attivo il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 9:30 alle 12:30, qui sarà possibile richiedere le mascherine messe a disposizione".