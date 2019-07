Formia, in arrivo interventi di manutenzione straordinaria per gli immobili Ater di Penitro

L’Ater ha aggiudicato l’appalto dei per lavori di manutenzione straordinaria su due immobili in via Sant’Angiolillo Lotto 11 a Formia, in località Penitro, per un valore di 335 mila euro, aggiudicati a 227 mila euro, con fondi ex Gescal della Cassa Depositi e Prestiti.

La gara è stata vinta dal gruppo edile Iovine. Si procederà a interventi incisivi in particolare sulle coperture e sui cornicioni. L’offerta è stata assegnata con il 32,9% di ribasso. Si tratta di uno degli interventi messi in campo attraverso una serie di canali di finanziamento per manutenere il patrimonio immobiliare dell'ente.

“In questa fase - spiega il direttore di Ater Latina Paolo Ciampi - stiamo dando corso ad un piano mirato di interventi finalizzati al mantenimento degli standard qualitativi del nostro patrimonio, uno sforzo importante che si aggiunge agli investimenti in corso per la realizzazione di nuove unità abitative”.