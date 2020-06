Formia, dopo il lockdown tornano le Giornate Ecologiche: tappa a Gianola-Santo Janni

Dopo il lockdown e lo stop forzato a causa dell’emergenza coronavirus, sono riprese a Formia le Giornate Ecologiche. Domenica 14 giugno l’appuntamento è stato nel quartiere di Santo Janni - Gianola

A fare un bilancio dell’iniziativa è l’Amministrazione. “Tanti cittadini hanno approfittato dell’iniziativa a difesa dell’ambiente promossa dal Comune di Formia in collaborazione con gli operatori della F.R.Z. e la Protezione civile Ver Sud Pontino. Nelle quattro ore a disposizione sono stati consegnati sacchetti per l’organico a 315 utenze, conferiti 343,5 litri di olii esausti, 15 mq di materiali ingombranti, 5 mq di legno e altrettanti di ferro, e 9 metri cubi di Raee (grandi e piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer)”.

I volontari del Comitato Civico Mamurra e di Fare Verde hanno supportato i cittadini fornendo informazioni utili sullo smaltimento dei rifiuti e sulla raccolta differenziata.

“Le Giornate Ecologiche – sottolinea l’assessore alle Politiche Ambientali Orlando Giovannone – volute dall’amministrazione sono molto apprezzate dai nostri concittadini ed è nostra volontà migliorarle e implementarle. Ci aspettavamo dopo questi mesi di chiusura per via dell’emergenza Covid un maggior numero di utenze e così è stato, ci impegneremo per recuperare anche le giornate annullate così da poter arrivare in tutti i quartieri così come promesso ad inizio anno. Mi preme ringraziare ancora gli operatori della FRZ e i volontari della Protezione Civile e delle associazioni che ci supportano e che mettono tutto il loro impegno per informare gli utenti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il prossimo appuntamento si terrà domenica 12 luglio nelle frazioni collinari di Trivio, Castellonorato e Maranola, nell’area del parcheggio del campo sportivo "Washington Parisio".