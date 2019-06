Formia, complimenti del presidente Mattarella e del ministro Bussetti all’istituto Pollione

Importante riconoscimento per l'Istituto Comprensivo V. Pollione di Formia che ha ricevuto i complimenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti per lo spettacolo “Dal sogno di Mameli all’Europa di Spinelli” scritto dalla professoressa Annamaria Diana e messo in scena lo scorso 1 giugno dagli alunni dell’istituto

Il presidente Mattarella e il Ministro Bussetti hanno inviato una lettera alla dirigente scolastica per aver ricevuto la targa e la pubblicazione dello spettacolo. Così hanno voluto ringraziare la dirigente per il pensiero avuto e congratularsi con gli alunni per aver mostrato come sia importante acquisire quei valori punti nevralgici della nostra Costituzione, quali integrazione, democrazia europea, senso di appartenenza a uno spazio europeo; augurare a loro di continuare il proprio percorso di studi con grande entusiasmo e grande impegno.

Contenta e soddisfatta dell’importante corrispondenza la dirigente scolastica, Annunziata Marciano: “E’ bello vedere come la bella realtà del nostro istituto viene riconosciuta e di come sia condiviso e riconosciuto un lavoro corale e pieno di significati formativi etici, sociali, storici di cui il risorgimento e le sue proiezioni nei valori della libertà e della democrazia sono una testimonianza irrinunciabile per ogni generazione - ha detto -. In modo particolare rappresenta un successo corale che testimonia l'impegno di qualità degli alunni, degli studenti e di tutti coloro che collaborano con la scuola nel territorio e con vivo senso di comunità e appartenenza”.