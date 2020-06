Formia, al via i lavori per la messa in sicurezza del cavalcavia di Penitro

Iniziano lunedì 15 giugno i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia di Penitro, principale collegamento tra la superstrada Formia-Cassino e il centro della frazione di Penitro. A darne notizia l’Amministrazione di Formia che ha ricevuto la comunicazione da parte di Astral, la società responsabile del ponte e della sua manutenzione.

“I lavori affidati alla società Segi - si legge in una nota - prenderanno il via lunedì e per questo motivo il cavalcavia e le rampe resteranno chiuse dalle ore 7:00 dello stesso giorno fino al termine dei lavori”.

"A febbraio delle scorso anno - sottolinea il sindaco Paola Villa - avevamo ricevuto comunicazione dell'imminente affidamento dei lavori, e abbiamo seguito l'iter fino ad oggi, giorno in cui siamo felici di poter finalmente annunciare i lavori di messa in sicurezza indispensabili per un ponte pericoloso e per cui i cittadini del comitato civico di Penitro avevano chiesto a gran voce l'intervento dell'Astral. Dobbiamo sottolineare che questo risultato lo si deve proprio al Comitato e alla sua perseveranza".