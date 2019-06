Formia nella guida “Il mare più bello 2019”, sindaco Villa: “Siamo orgogliosi”

Esulta anche Formia per le 4 vele attribuite alla Riviera di Ulisse inserita nella guida "Il mare più bello 2019" sulle migliori località dell'estate, stilata da Touring Club italiano e Legambiente e presentata questa mattina a Roma.

Diversi i parametri che sono stati presi in considerazione per l’attribuzione delle vele - da 1 a 5 -, come la qualità delle acque di balneazione, la gestione delle risorse idriche, la presenza di aree pedonali, la valorizzazione dei luoghi più significativi del patrimonio monumentale e delle produzioni locali.

La città di Formia, che nelle passate edizioni non figurava tra le città del comprensorio, torna dopo un pò di tempo ad essere protagonista e a fare squadra nella Riviera di Ulisse. “Tutto grazie anche alle diverse azioni che l'Amministrazione ha messo in campo da diversi mesi- commentano dal Comune -, come il controllo degli impianti di depurazione, la promozione di attività Plastic Free, l'attività di monitoraggio delle foci fluviali in collaborazione con la Capitaneria di Porto e Legambiente e lo sviluppo turistico - culturale”.

“Bello leggere il nome della città di Formia nella guida 'Il mare più bello 2019' del Touring Club - afferma il sindaco Paola Villa - è uno sprono a lavorare di più e meglio, a mettere in campo ancora più energie ed è soprattutto un motivo in più per essere orgogliosi del proprio territorio e delle sue bellezze".