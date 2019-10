Formia aderisce alla campagna "Nastro rosa 2019", screening in piazza il 18 ottobre

Anche quest’ anno l’amministrazione comunale di Formia ha aderito alla campagna “Nastro Rosa 2019” promossa dall’associazione Lilt con l’illuminazione di rosa della Torre di Mola per tutto il mese di ottobre. Per la prevenzione e la lotta contro i tumori, l'amministrazione ha deciso di promuovere una giornata interamente dedicata allo screening del tumore mammario.

Grazie alla collaborazione con la Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta, l’Andos di Fondi, il Ver Sud Pontino, la Croce Rossa Italiana e le farmacie presenti sul territorio, il giorno venerdì 18 ottobre in Piazza della Vittoria tutte le donne che vorranno usufruirne, saranno accolte e potranno gratuitamente ricevere una visita senologica e in caso di necessità approfondire la visita con un’ecografia. Le prenotazioni saranno aperte dalle 8 fino alle 15 e le visite inizieranno alle 9 per terminare alle ore 18.

“Ringrazio tutti quelli, tra medici, radiologi, forze dell’ordine e associazioni – sottolinea il sindaco Paola Villa - che anche quest’anno hanno dato la loro disponibilità affinché questa iniziativa potesse essere portata avanti. Lo scorso anno sono state eseguite più di 300 visite e all’incirca 50 ecografie, la prevenzione e la sensibilizzazione a questi temi deve essere costante, per questo anche illuminare uno dei simboli di Formia di rosa non è banale ma è un segnale forte che la città vuole dare per ricordare a tutte e tutti che la prevenzione salva la vita e che è essenziale prendersi cura di se stessi per il proprio bene e per quello di chi ci circonda".