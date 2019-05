Formia, arriva la reliquia del sangue di San Giovanni Paolo II: cinque giorni di iniziative

Sarà custodita a Formia da martedì 21 a sabato 25 maggio la reliquia di San Giovanni Paolo II.

La preziosa reliquia del sangue del grande Papa del XX secolo arriverà domani alle 20.30 al Villaggio Don Bosco, in via Appia Lato Napoli 78 e resterà fino a sabato 25 maggio nell’ambito di un'iniziativa a cura della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria di Formia e del Centro Culturale San Paolo Onlus.

Tanti gli appuntamenti durante la settimana per accompagnare la preziosa reliquia del Papa Santo: mercoledì alle 19 la Messa con la benedizione dei bambini da 0 a 3 anni e dei loro genitori; giovedì alla stessa ora la Messa con la benedizione degli ammalati; venerdì alle 15 la partenza del pellegrinaggio fino a Gaeta per salire a monte Orlando verso la statua di Maria Ausiliatrice collocata dai devoti di don Bosco. Mercoledì e giovedì alle 20.30 vi sarà la proiezione del film "Karol, Un uomo diventato Papa" insieme ad esperti. Ogni sera alle 22.45 ci sarà un momento di preghiera per i giovani mentre la chiesa resterà aperta ininterrottamente giorno e notte per la preghiera libera davanti a Gesù Eucaristia.

La preziosa reliquia del sangue di San Giovanni Paolo II resterà fino a sabato 25 maggio, giorno della nascita di san Pio da Pietrelcina. Alle 12 la Messa in via San Pietro davanti alla statua a lui dedicata, dopo la quale vi sarà il saluto alla reliquia.

"Approfittiamo di questa occasione di grazia per riprendere vigore e continuare il sentiero tracciato nel mondo da questo grande papa per costruire la Civiltà dell’amore” ha detto il parroco don Mariano Salpinone.

Info su www.donboscoformia.it o su Facebook. Qui il programma completo