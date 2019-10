Formia, giornata di prevenzione senologica: visite gratuite per le donne

Giornata di prevenzione senologica domani, venerdì 18 ottobre, a Formia.

Grazie alla collaborazione con la Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta, l’Andos di Fondi, il VER Sud Pontino, la Croce Rossa Italiana e le farmacie presenti sul territorio, le donne che vorranno beneficiarne potranno gratuitamente ricevere una visita senologica e in caso di necessità approfondire la visita con un’ ecografia.

L’iniziativa si tiene in piazza della Vittoria. Le prenotazioni saranno aperte dalle ore 8:00 fino alle ore 14:00 e le visite inizieranno alle ore 9:00 per terminare alle ore 17:00.

“Ringrazio tutti quelli, tra medici, radiologi, forze dell’ordine e associazioni – sottolinea il sindaco Paola Villa - che anche quest’anno hanno dato la loro disponibilità affinché questa iniziativa potesse essere portata avanti. Lo scorso anno sono state eseguite più di 300 visite e all’incirca 50 ecografie, la prevenzione e la sensibilizzazione a questi temi deve essere costante, per questo anche illuminare uno dei simboli di Formia di rosa non è banale ma è un segnale forte che la città vuole dare per ricordare a tutte e tutti che la prevenzione salva la vita e che è essenziale prendersi cura di se stessi per il proprio bene e per quello di chi ci circonda”.