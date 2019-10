Formia, giornata per la prevenzione del tumore al seno: 164 le donne visitate

Sono state 164 le donne visitate, 38 le ecografie eseguite,2 gli accertamenti ulteriori richiesti a seguito dell’ecografie e 11 invece le richieste dirette di screening mammografico comunicato alla Asl. Questi i numeri dell’evento per la prevenzione del tumore al seno che si è svolto lo scorso venerdì 18 ottobre a Formia.

L’iniziativa è stata voluta dal Comune ed è stato realizzata in collaborazione con la Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta, l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Fondi, il Ver Sud Pontino, la Croce Rossa Italiana e la Farmacia Della Volpe.

Per il secondo anno consecutivo, medici volontari hanno messo la loro professionalità a disposizione di tante donne che hanno approfittato della bella giornata per recarsi in Piazza Vittoria e fare un gesto per sé stesse. Anche quest’anno, è stato possibile, grazie alle società Mindray e Biomec, mettere a disposizione dei radiologi volontari gli strumenti utili a poter eseguire le radiografie.

Partner speciale dell’evento Radio Show Italia, che ha diffuso e promosso sulle sue frequenze la manifestazione.

“Siamo fieri della riuscita dell’evento - ha commentato il sindaco Villa- sappiamo che molte donne non sono riuscite a prenotarsi per la visita e proprio per questo è nostra intenzione aumentare il numero degli appuntamenti di questo tipo e ampliare l’offerta di giornate di prevenzione anche ad altre tipologie di screening. La cura e l'attenzione partono prima da noi".