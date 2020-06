"Gaeta, estate 1963", la foto dimenticata in un libro. L'appello su Facebook: "Aiutatemi a trovarlo"

Una foto in bianco e nero che ritrae un bambino e sul retro poche parole scritte a penna: "Gaeta, estate 1963. Pinello all'età di mesi 10". Una foto ormai persa tra le pagine del tempo e in cerca del suo proprietario.

Come riporta Milano Today, l'immagine è stata trovata da Luigi Ambrosio, giornalista di Radio Popolare, all'interno de libro "Giovanni Leone, la storia di un Presidente" firmato da Camilla Cederna, un volume che ha scovato al book crossing vicino alla Montagnetta di San Siro a Milano nella mattinata di martedì 2 giugno.

Il giornalista ha subito lanciato un appello sul suo profilo Facebook per far "tornare a casa" la foto: "Se qualcuno si riconosce in questa foto, o vi si sente legato per qualsiasi ragione, e la volesse può contattarmi - ha scritto - Se tutti gli altri fanno girare, magari risaliamo a Pinello o ai suoi parenti".