Gaeta set per alcune scene di “Bloodmoon”, il prequel di “Game of Thrones”

Saranno girate in Italia alcune scene di “Bloodmoon”, il prequel della serie “Game of Thrones”, e proprio Gaeta potrebbe essere una delle location scelte dalla produzione.

Secondo indiscrezioni delle ultime ore, infatti, la stessa produzione avrebbe già chiesto le autorizzazioni. Alcune delle scene dell’atteso prequel dell’ormai famosissima serie televisiva statunitense di genere fantastico potrebbero essere girate all’interno della Grotta del Turco.

Non resta quindi che attendere le conferme ufficiali mentre la notizia ha già stuzzicato i tanti fan della serie. Per Gaeta questo comporterebbe non soltanto un importante ritorno di immagine ma anche una grande opportunità, dal punto di vista economico e di promozione turistica.

Solo nel marzo scorso sono state girate nella città del Golfo alcune delle scene di “The New Pope” di Paolo Sorrentino. Sempre Gaeta, poi, in questi giorni ha ospitato le riprese della seconda serie de “L’Amica Geniale”; sulla spiaggia dell’Arenauta erano state ambientate anche alcune scene della prima serie di successo andata in onda questo inverno sulla Rai.