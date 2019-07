“Una spiaggia accessibile per tutti”: un primo passo in avanti a Gaeta

“Una spiaggia accessibile per tutti”: un primo importante passo in avanti a Gaeta.

Lo scorso 10 luglio le due associazioni Handiamo Onlus, presieduta da Paolo Conte, e Aurora Onlus, del presidente Angelo Esposito, hanno consegnato allo stabilimento “Lido Miramare” una carrozzina speciale “ job” adatta per le persone disabili e non per entrare in acqua.

Alla cerimonia di consegna era presente anche l’assessore alle politiche sociali Lucia Maltempo, che ha ribadito il suo interessamento al progetto “una spiaggia accessibile per tutti”. Il presidente Conte ha ringraziato l’assessore per la sua attenzione al progetto, e nello stesso tempo ha rivolto un apprezzamento a Carlo Esposito vero animatore della serata e al presidente dell’associazione Aurora e a tutti i presenti per l’aiuto logistico e per l’acquisto del carrozzina. “Questo deve essere solo il primo tassello di quello che sarà un mare per tutti”ha detto conte.

Perché, concludono le associazioni, “la disabilità non è un mondo a parte ma una parte del mondo”.