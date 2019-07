A Gaeta un "Centro storico mobile”: al via il servizio navetta per l’estate

A Gaeta un "Centro storico mobile”: è questo il nome del servizio navetta promosso dal Comune in collaborazione con ConfCommercio Lazio Sud-Gaeta, M.A.M. Consorzio Memorieartemare, HostIn Gaeta. Il servizio, a beneficio dei residenti e turisti nella parte alta del Quartiere storico, parte sabato da sabato 13 luglio e arriverà fino alla fine della stagione estiva in corso. Dal capolinea del piazzale Caboto prevede le fermate in via Angioina/de Lieto, via Aragonese/Castello, San Domenico, ex Re Burlone, via Pio IX/Ladislao, via Bausan nei seguenti orari: 9:30, 11:30, 18:30, 20, 23, 24.

"Un'iniziativa - spiega il sindaco Cosmo Mitrano - importante nell'ambito delle politiche di una mobilità che abbraccia tutto il territorio che tra gli obiettivi ha anche quello di agevolare lo spostamento delle persone anziane che risiedono nella parte alta del centro storico di Gaeta, garantendo loro il diritto all’accessibilità e alla fruibilità dei luoghi e dei servizi in una delle zone più belle di Gaeta ma, per la sua conformazione morfologica, meno servita dal trasporto pubblico. Il 'Centro storico mobile' consentirà inoltre di far conoscere ai turisti il cuore del quartiere medievale dove insistono diversi ed importanti Beni Culturali che si inseriscono nel primo nucleo abitativo della fortezza di Gaeta. Il bus infatti costeggerà i castelli Angioino-Aragonese, la Chiesa di S. Giovanni alla porta, quella del Rosario che affaccia sul meraviglioso campanile della Cattedrale, la chiesa di San Domenico e quella di Santa Caterina. Insomma un servizio utile alla collettività che consentirà di poter far apprezzare ancora di più il Patrimonio Culturale, Storico ed Architettonico della nostra meravigliosa città".

"Oggi la mobilità – spiega l'assessore alla mobilità sostenibile – è uno dei più complessi problemi che dobbiamo affrontare. I principali problemi derivano dalla vasta diffusione dell’uso delle auto private e da carenze di parcheggi nei centri storici. L’Amministrazione Mitrano sta procedendo lungo ben tre linee d’azione: iniziative volte a scoraggiare l’uso delle autovetture private; incentivare i mezzi alternativi di trasporto pubblico; incoraggiare un cambiamento sul modo in cui percepiamo i nostri diritti sull’uso dell’auto privata. Il servizio navetta, avviato in forma sperimentale in questo periodo -aggiunge l’Assessore D’Argenzio - è uno degli interventi che va in questo senso. Gli anziani, i numerosi residenti e turisti che abitano sulla parte alta della città, potranno usufruire del trasporto in alcune ore della giornata e quindi accompagnati direttamente a mare, o a fare la spesa o per il solo desiderio di scendere in città bassa per poi rientrare, sempre in navetta, nei pressi della loro abitazione.

“Il 'Centro storico mobile' non è altro che il risultato di un lavoro di squadra – ha dichiarato il presidente di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora -. Quando c’è sinergia tra Amministrazione comunale e le Associazioni di categoria il successo è assicurato. Confcommercio Lazio Sud non poteva che accogliere positivamente l’iniziativa e dare la sua massima disponibilità nella realizzazione. E’ un altro obiettivo raggiunto che ci inorgoglisce e ci spinge a fare sempre meglio. Dobbiamo puntare a sviluppare nella gente la cultura dell’utilizzo del mezzo pubblico. Il Centro storico mobile è un primo passo importante messo in campo dal Comune di Gaeta”.

“Non posso che essere più che soddisfatta – ha sottolineato il vice presidente Ascom Gaeta Paola Guglietta - per aver contributo all’attivazione di un servizio che avrà ricadute più che positive su residenti e turisti. Gaeta aveva necessità di fronteggiare questo tipo di emergenza e il Centro storico mobile è la risposta giusta per agevolare gli spostamenti e anche per far conoscere le nostre bellezze”.

“Finalmente ci siamo – ha dichiarato il presidente del Consorzio MAM David Vecchiariello -. Il Centro storico mobile ha preso finalmente. Il servizio sarà attivo da domani per tutta la stagione estiva e sono convinto che sarà un successo. E’ questo un modo per stimolare residenti e turisti a parcheggiare la propria auto privata e a utilizzare il mezzo pubblico che serve tutto il territorio con orari che coprono tutta la giornata. Dalla mattina fino a tarda sera”.