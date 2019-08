Giada Martin è Miss New Look 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Sabato 10 agosto è stata eletta la nuova reginetta di Pontinia, attraverso il concorso Miss New Look, organizzato da New Look di Bottoni Anna. Per il 2019 la vincitrice è stata Giada Martin, che con i suoi 19 anni è la più giovane Miss nella storia della kermesse. A cederle lo scettro la Miss in carica Giorgia Spirandelli, che ha trionfato nel 2018 e che nel 2014 fu nominata anche Miss Latina.

La serata – che ha chiamato in Piazza Indipendenza circa cinquecento persone – è stata presentata da Maria Rita D’Alessio e ha visto l’assegnazione di numerose fasce: al secondo posto si è classificata la Miss "Loving" Martina Marangoni, 17 anni di Pontinia; un sorprendente terzo posto per Miss "Vogue" Sandra Di Girolamo, 55 anni di Pontinia (la “decana” delle concorrenti di questa edizione), quarto per Miss "Fashion" Katia Cerasoli, 34 anni di Sabaudia (che si è riconfermata avendo vinto la stessa categoria anche nel 2018), quinto per Miss "Beauty", Luana Altobelli, 41 anni di Cisterna di Latina.

Premiata anche una categoria maschile: Mister Trendy è Dario Pallocchini, 14 anni di Terracina. Mentre Miss "Ciklè" (premiata dai ragazzi dell’omonima Squadra di Calcio a 5) Daniela Petrillone, 20 anni di Pontinia; Stefano Madonna, Patron di Miss Spettacolo, ha premiato: come Miss Lady Spettacolo Agnese Ottaviani, 44 anni di Latina; Greta Paniccia, 14 anni di Terracina, Rosaria di Giulio, 26 anni di Priverno e Ilaria Di Girolamo, 23 anni di Pontinia.

Per la Categoria Junior, riservata ai bambini Under 14, hanno conquistato una Fascia Noemi De Angelis, 4 anni di Sonnino, Sofia Cipolla, 3 anni di Pontinia, Stefano Colaps, 8 anni e Gabriele De Luca, 9 anni, entrambi di Latina. La novità di questa edizione è stata Miss "Plus", una fascia voluta appositamente da Anna Bottoni per dedicarla alla memoria di Francesco Sagnelli, morto in un indicente stradale nel luglio 2018 all’età di 32 anni. Francesco, oltre ad essere stato uno stilista – suo il brand Plus Clothe, da cui il nome della Fascia, con cui aveva realizzato anche uno shooting con Anna Tatangelo – era un amico di Anna, compagno di scuola e di banco. A premiare Beatrice Di Giorgi, 14 anni di Sezze come Miss Plus, è stata chiamata Federica, la sorella di Francesco.

Le parole dell’Hair Stylist Anna Bottoni: "Organizzare un Evento del genere, pur nel suo piccolo, comporta molti sacrifici e un dispendio di energie e di risorse, affinché ogni cosa venga definita in ogni dettaglio. Ma la stanchezza viene ripagata quando ti rendi conto di essere presa ad esempio per altri eventi simili e grazie ai complimenti di modelle e spettatori sulla buona riuscita della serata. A questo proposito invito tutti a seguirci al nostro prossimo evento che si terrà sul Palco di Piazza Indipendenza Sabato 24 Agosto in occasione della Notte Bianca, si tratterà di una Sfilata di Abiti da Sposa e Acconciature".

La serata di Miss New Look sarà trasmessa prossimamente su SL48, per sapere quando seguire la Pagina Facebook New Look Parrucchiera oppure il sito www.newlookparrucchiera.it.

