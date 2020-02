Nuova vita per il giardino di piazza del Popolo: il 28 febbraio la riapertura dopo i lavori

Nuova vita per il giardino di piazza del Popolo. La riapertura una volta terminati i lavori che hanno interessato l'area in queste settimane, è fissata per venerdì 28 febbraio.

Ci sarà alle 10 la cerimonia. Dopo il discorso del sindaco di Latina Damiano Coletta e il taglio del nastro è previsto anche un breve tour del giardino al quale saranno presenti anche l'assessore Emilio Ranieri e la dirigente del Servizio Decoro, l'architetto Micol Ayuso.