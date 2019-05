Giordana Angi dopo la finale di Amici ringrazia i fan

Giordana Angy, cantautrice pontina d’adozione, è arrivata seconda alla finalissima del talent show Amici di Maria De Filippi edizione 2019, Un’artista dalle grandi doti interpretative e compositive che le hanno permesso di aggiudicarsi il premio della critica.

A poche ore dalla finalissima Giordana traccia il primissimo bilancio e non può che ringraziare i suoi fan: un saluto commosso, emozionato e appassionato quello che ha lasciato sulla sua pagina Facebook a tutti coloro che in questo periodo hanno tifato per lei e l’hanno sostenuta per tutta la trasmissione Amici.

Un messaggio a cuore aperto che trasmette tutta la carica, la passione per la musica e l’affetto verso chi crede in lei. Un messaggio umile di chi forse ancora non si rende conto di aver compiuto un primo ma importante passo della sua carriera.

A pochi mesi dall'uscita del suo primo ep "Casa", partirà in questi giorni per il tour instore che le permetterà di incontrare i fan (sarà il 27 maggio ad Aprilia e il 15 giugno alla Feltrinelli di Latina), si prospettano già due concerti all’orizzonte il 6 ottobre all’Alcatraz di Milano e l’11 ottobre all’Atlantico di Roma per il "Casa Tour".

Il messaggio di Giordana Angi ai suoi fan: “…Faccio fatica a scrivere, ma “GRAZIE”! “GRAZIE”! “GRAZIE”! Mi sento grata per ogni cosa capitatami in questo percorso: dico “grazie” ad ogni difficoltà che mi ha portato a migliorarmi e “grazie” ad ogni momento di felicità che ho cercato di vivermi al massimo, in suo ogni dettaglio, prima che potesse scappare via. Per me AMICI è stato vita, non TV. Mi sento privilegiata, onorata, grata di aver potuto passare tutti questi mesi con voi, condividendo canzoni ed emozioni, tutt’e due strettamente legati ad ogni sfaccettatura di me, perché mi ero promessa di provare a darvi la verità così per come la sentivo dentro di me. Sbagliando, cadendo, ma essendo me stessa. Con il coraggio delle mie fragilità .

Solo così avrei potuto pensare di fare un percorso sincero e riuscire, poi, a guardarvi negli occhi. Altrimenti per me tutto questo non avrebbe avuto senso. È stata una finale bellissima, un momento che non dimenticherò mai e che faccio veramente tanta fatica a realizzare. Sembra quasi non sia successo. Ho paura di svegliarmi domani e scoprire che sia stato un sogno.

Sappiate che ho cercato di cantare per voi come se non avessi potuto più farlo. L’ho fatto nel tentativo di ringraziarvi, ma non credo ci sarà niente all’altezza del vostro affetto. Non vedo l’ora di vedervi, ad uno ad uno. Di guardarvi negli occhi come avete fatto voi con me. Domani si parte.

Grazie ad AMICI per esser stata casa ed anche famiglia.

Grazie ancora ad ognuno di voi.

Grazie.

E “grazie!” ancora ai giornalisti per questo premio della critica: devo tentare di realizzare anche questo! È un onore.

Vi amo”

