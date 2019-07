L'artista pontino Giovanni Pannozzo ospite della "Notte Romantica" a Castel Gandolfo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Si è tenuta lo scorso sabato 22 giugno, a Castel Gandolfo, la quarta edizione della “Notte Romantica”, un’iniziativa promossa da "I Borghi più Belli d’Italia” in collaborazione con il comune di Castel Gandolfo. Ospite della serata è stato il giovane attore e produttore pontino Giovanni Pannozzo invitato e accolto dall’amministrazione comunale del borgo.

Numerosi turisti e cittadini si sono recati presso la piazza principale dove Pannozzo ha dato il via alla serata. Per l’occasione l’attore non poteva che sfoggiare un look ricercato, uno splendido abito nero, firmato Caporiccio ricevendo numerosi complimenti, in modo particolare dalla fotografa dei Vip Marcella Pretolani.

Una notte di sorprese, amore, musica e un concorso fotografico dedicato alle coppie che si è conclusa con l’immancabile bacio romantico in piazza di mezzanotte. Una notte magica che ha unito, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, passando per Castel Gandolfo, tutti i Borghi più Belli d’Italia.