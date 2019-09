Sanità, “Insieme si può fare”: i dieci anni di attività dell’Hospice San Marco di Latina

Saranno celebrati con un evento venerdì 27 settembre i primi dieci anni di attività dell’Hospice San Marco. “Nel 2008/2009, infatti, muovevano i primi passi le Cure Palliative nella Asl di Latina e prendevano vita i primi Hospice e le relative assistenze domiciliari. Da allora molta strada è stata fatta ed ora le Cure Palliative costituiscono uno dei fiori all’occhiello della sanità pontina: un esempio di collaborazione ed integrazione fra pubblico e privato, riconosciuto ben oltre i confini della nostra ASL”.

In particolare, l’Hospice San Marco in questi dieci anni ha assistito oltre 4mila pazienti in fase avanzata di malattia, dando cure specialistiche, sollievo e sostegno a loro ed alle relative famiglie, nell’ultimo difficile tratto di vita. Da qui l’evento del 27 settembre con il convegno dal titolo “Insieme si può fare” che si terrà dalle 17 presso l’aula magna del liceo scintifico G. B. Grassi di Latina. “Abbiamo ritenuto opportuno riunire tutte le istituzioni e soprattutto tutte quelle persone che hanno apportato il loro contribuito alle molteplici attività dell’Hospice e a qualsiasi titolo ne sono entrate in contatto. Sarà l’occasione di guardare con gratitudine al passato e, soprattutto, di leggere insieme le sfide che i tempi in mutamento ci sottopongono. Attraverso interventi e riflessioni cercheremo di interpretare il futuro ruolo delle Cure Palliative e raccoglieremo nuove energie, per proseguire nei prossimi anni con l’entusiasmo che ci ha contraddistinto finora”.

Il programma

Ore 17:00 - Saluti: Gerardo Saggese Direttore Sanitario Clinica San Marco Damiano Coletta Sindaco di Latina Giorgio Casati Direttore Generale ASL di Latina Giuseppe Visconti Direttore Sanitario ASL di Latina Giuseppina Carreca Responsabile territoriale del servizio igiene e sanità ASL di Latina Loreto Bevilacqua Direttore Dipartimento Assistenza Primaria Sergio Parrocchia Direttore Presidio Ospedaliero S. M. Goretti di Latina Maria De Meo Dirigente UOSD terapia del dolore e cure palliative hospice di Latina Giovanni Righetti Presidente Ordine dei medici di Latina Annunziata Piccaro Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina Enzo Veltri Responsabile della UOC di Oncologia Medica dell’Ospedale S. M. Goretti di Latina Mariano Crociata Mons. Vescovo

Interverranno:

17:15 Dieci anni di cure palliative nella ASL di Latina Belardino Rossi

17:30 La nostra storia

Domenico Russo, Michela Guarda

17:45 Il futuro delle cure palliative nel mondo (Lectio Magistralis)

Adriana Turriziani

18:15 Intervallo musicale

18:30 – 19:30 - Tavola Rotonda: Dove vanno le cure palliative in Italia? Moderatrice Rinaldi Benedetta. Interverranno: Massimo Angelelli, Francesca Bordin, Rosa Bruni, Chiara Mastroianni, Domenico Russo

19.30 Saluti

Presenta Benedetta Rinaldi Giornalista e conduttrice Televisiva RAI