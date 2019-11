“I primi 1000 giorni di vita: base per la salute del bambino e dell’adulto”: convegno a Latina

“I primi 1000 giorni di vita: base per la salute del bambino e dell’adulto”: questo è il titolo del convegno organizzato dal Comune di Latina e dalla Asl, in collaborazione con SIPNEI e gli Ordini professionali dei Medici, Farmacisti, Infermieri e Ostetriche.

Il convegno è in programma per venerdì 8 novembre dalle 16 alle 19 nella sala conferenze dell’ospedale civile Santa Maria Goretti.

L’incontro vuole porre l’accento sulle ricadute che le variabili legate all’ambiente e alla salute psico-fisica della madre possono avere nelle primissime fasi della vita del nascituro. Da qui l’importanza dell’aggiornamento professionale per gli operatori, in particolare ginecologi, ostetriche, pediatri, psicologi dello sviluppo, neuropsichiatri infantili. Al tempo stesso, con l’iniziativa di venerdì si vuole informare la popolazione, soprattutto quella più giovane, sulle nuove acquisizioni della scienza che danno un fondamento a pratiche di salute relativamente ad alimentazione, attività fisica e gestione dello stress in gravidanza e nei primi anni di vita del bambino.

Il convegno è aperto a chiunque voglia partecipare e rientra nell’ambito delle attività previste dalla Rete Città Sane di cui il Comune di Latina fa parte.