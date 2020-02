Luci a led in città, nuovi interventi fino al 28 febbraio: queste le strade interessate

Pubblica illuminazione: proseguono gli interventi per l’efficientamento energetico a Latina. I lavori sono relativi al terzo stralcio della Convenzione Consip “Servizio Luce 3”, cui l’Ente ha aderito, e prevedono la sostituzione dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione con tecnologia led.

Da lunedì 24 febbraio fino a venerdì 28 febbraio, il programma prevede interventi sulle seguenti strade: via Corradini, piazzale Carturan, via Maira, via Ofanto, via Esino, via Reno, via Piattella, via Marco Attilio Regolo, via Appio Claudio Cieco, via Cornelio Cetego, via Muzio Scevola, via Coriolano, via dei Gracchi, via Valerio Flacco, via Settimio Severo, via Silla, Via Tiberio, via Tacito, via Scipione l’Africano, via Sirtori, Via Milazzo, via Perissinotti, via San Carlo da Sezze, via Epitaffio (tra via Pantanaccio e via Nicolai), corso Matteotti, via Ezio, via dei Volsci I tratto, viale Petrarca.