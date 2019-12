Festa dell’Immacolata, tradizionale cerimonia con i vigili del fuoco in piazza San Marco

Si è svolta anche quest’anno, come da tradizione, la cerimonia con i vigili del fuoco in piazza San Marco per il giorno della festività dell’Immacolata.

Una squadra dei pompieri, dopo la messa celebrata nella Cattedrale alle 11.30, ha deposto una corona di fiori sulla statua della Madonna.

Un appuntamento che anche oggi, domenica 8 dicembre, fa richiamato in centro tantissimi cittadini che assistono all’omaggio reso dai vigili del fuoco nel giorno dell’Immacolata che tradizionalmente dà il via alle festività natalizie.