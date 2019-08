“In the Trap”, arriva al cinema il film horror girato a Latina. A gennaio nelle sale italiane

Uscirà a gennaio 2020 “In the Trap”, il film horror girato a Latina. La pellicola, prodotta da Mad Rocket Entertainment, società fondata da Alessio Liguori, Daniele Cosci, Alessandro Risuleo e Simone Bracci, gioca tutta sulla psicologia del protagonista.

Il film aveva già riscontrato un notevole successo al Marché du Film dell'ultimo Festival di Cannes, merito degli sforzi produttivi che, insieme alla capofila Dreamworldmovies di Luigi De Filippis, ha curato ogni minimo dettaglio e ha voluto dare un respiro internazionale al film.

A partire dal cast - Jamie Paul, protagonista di un episodio di Black Mirror, Sonya Cullingford presente in The Danish Girl e nel remake de La Mummia, David Bailie, attore icona della serie Pirati dei Caraibi - fino alle atmosfere dell’ambientazione. Gli interni del film sono infatti stati girati negli studi della Latina Film Commission mentre alcuni esterni sono stati girati in Cornovaglia, nelle bellissime scogliere del Devon che fanno da sfondo all'intera storia.

“In the Trap”, diretto da Alessio Liguori, uscirà in Italia il prossimo 23 gennaio, distribuito da Zenit Distribution. Grazie alla preziosa collaborazione con True Colours, il film è stato venduto anche all'estero e verrà distribuito in diversi paesi tra cui Canada, Stati Uniti, Russia, Vietnam e Corea del Sud.