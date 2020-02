Il Comune di Latina concede alla Sapienza l'ex Tipografia: arriva l'accordo

Il Comune di Latina ha sottoscritto un accordo con l'Università La Sapienza per l'ex tipografia di via Lago Ascianghi.Si tratta di un atto formale con cui l'amministrazione comunale concede in uso all'ateneo i locali dell'ex Tipografia ubicati tra Corso della Repubblica e via Lago Ascianghi. La struttura, di circa 800 metri quadrati, sarà utilizzata per attività didattiche e di ricerca della facoltà di Medicina.

Sulla base dell'accordo, l'Università La Sapienza, come stabilito dal Consiglio di amministrazione con la delibera n. 13/20 del 28 gennaio 2020, realizzare un intervento di riqualificazione dell'immobile. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 2.638.666 euro e sarà totalmente a carico dell’ateneo che ha già avviato la progettazione dell’intervento. Con questo accordo il Comune di Latina restituisce alla città un edificio del proprio patrimonio lasciato da decenni in stato di avanzato degrado, aumentando di fatto l’offerta dei servizi culturali e formativi rivolti soprattutto ai giovani.