A Latina tre asili nido comunali aperti a luglio: iscrizioni per i 120 posti disponibili

Tre asili nido comunali aperti anche a luglio. A darne notizia l’Amministrazione. Per tutto luglio saranno aperte le strutture di via Budapest, via Aniene e via Gran Sasso d’Italia.

Possono presentare domanda i genitori dei bambini già iscritti nei nidi comunali, la scadenza è fissata per il 21 giugno alle ore 12. Le famiglie pagheranno la stessa retta mensile che hanno pagato fino a giugno. Se perverranno più domande dei posti disponibili (120) verranno valutate secondo i criteri disposti dal regolamento vigente e sarà redatta un’apposita graduatoria.

Per la presentazione della domanda, è possibile rivolgersi direttamente ai tre asili nido.

“L’estate è tempo di vacanza, ma non per tutti, e troppe volte il lavoro dei genitori, che dovrebbe sostenere la vita familiare, ne sottolinea la complessità e le difficoltà - ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti -. Una comunità educativa, come quella che stiamo costruendo con il sistema integrato 0-6, si fa carico di queste difficoltà per il bene dei più piccoli. Estendere il servizio per i nostri bambini e le loro famiglie è investire sulla qualità della vita della nostra città. Vogliamo così continuare a offrire percorsi educativi integrati, creando con le famiglie quella relazione di fiducia tale da poter testimoniare a presenza di una comunità, quella del nostro Comune, che sostiene e aiuta, partendo sempre dai più piccoli e dai più fragili”.