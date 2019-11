Excellence-Roma Food Exhibition, a Roma otto aziende pontine nel mega evento dedicato al cibo

Ci sono anche numerose aziende pontine che partecipano alla settima edizione di Excellence-Roma Food Exhibition, l’evento dedicato al mondo del food in corso che da sabato e fino a domani presso il convention center La Nuvola all’Eur propone show cooking, degustazioni e convegni, tutto dedicato al mondo della produzione alimentare. La Regione Lazio e ARSIAL, l’Agenzia regionale per lo Sviluppo e l’innovazione dell’Agricoltura del Lazio, rinnovano la loro presenza alla manifestazione con 35 aziende che, con le loro eccellenze, sono protagoniste di una serie di appuntamenti dedicati all’interno della rassegna ‘Next Cooking Lazio’, cooking show a quattro mani con cuochi e prodotti della nostra regione.

Per quanto riguarda la provincia di Latina è rappresentata da otto aziende: si tratta della ditta Ernesto Alessi di Coriche produce biscotti; della cantina I Pampini di Latina; della S.V.P.T. di Monte San Biagio per la produzione di salumi; della Cantina Sant’Andrea di Terracina; dell’azienda Agricola Molino ‘700 di Cori specializzata nella produzione di olio; e ancora della cantina Cincinnato di Cori ; de La Valle dell’Usignolo di Sermoneta per olio e vino e della cantina Casale del Giglio di Latina.

Domani pomeriggio a concludere la manifestazione la finale di ‘Race to the Stars’: lo chef contest, in memoria dello chef scomparso Alessandro Narducci, dedicato ai giovani cuochi under 30 nati o residenti nel Lazio. In palio per il vincitore uno stage della durata di tre mesi presso un ristorante stellato mentre, per il secondo classificato, uno stage della durata di un mese.