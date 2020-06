Il Comune pubblica il bando per la gestione del parco Cottignoli- Petrucci

E' stato pubblicato il bando del Comune di Latina per affidare in gestione il Parco Cottignoli-Petrucci, l'area verde attrezzata di via Cimarosa, nel quartiere Q4. Già lo scorso gennaio l'amministrazione aveva pubblicato una delibera con cui si stabiliva di concedere la gestione del parco a un operatore privato. Ora il bando pubblicato e scaricabile a questo link, fissa al 29 luglio prossimo, alle ore 13, la scadenza per la partecipazione.

L'affidamento dell'area verde stabilito dal bando prevede, da parte del soggetto che risulterà vincitore, la gestione del chiosco bar, le cui caratteristiche architettoniche siano rispettose degli elementi paesaggistici dell'area; l'apertura e la chiusura del parco e i servizi di custodia e pulizia; la gestione e la manutenzione di tutte le attrezzature e le strutture esistenti; la manutenzione del verde; la realizzazione di progetti e iniziative che favoriscano l'integrazione dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione.