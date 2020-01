Piazza del Popolo gremita per l'arrivo della Befana: la vecchina atterra sul tetto del Comune

Centro cittadino e piazza del Popolo gremiti per l'arrivo della Befana. Un evento quest'anno più ricco del solito, che ha richiamato migliaia di famiglie e di bambini. La realizzazione è stata possibile grazie al comando provinciale dei vigili del fuoco guidato da Clara Modesto e all'amministrazione comunale.

La vecchina è atterrata sul tetto del palazzo comunale ma qualcuno quest'anno le ha rubato la scopa. In soccorso della Befana è arrivato quindi, a sorpresa, un supereroe: Batman è riuscito a riportare la scopa alla vecchia signora ma per farla atterrare in piazza è stato come sempre necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'evento si è poi concluso con la distribuzione di caramelle per tutti i bambini da parte della Befana, delle sue aiutanti e perfino del sindaco Damiano Coletta.

Intorno a Piazza del Popolo anche le tradizionali bancarelle dell'Epifania per curiosare tra dolciumi, libri e giocattoli.

