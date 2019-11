Scuole plastic free: il Comune distribuisce borracce in acciaio agli studenti di Latina

Migliaia di borracce in acciaio verranno distribuite agli studenti di Latina per abolire la plastica partendo proprio dalle buone pratiche sperimentate nelle scuole. Ad annunciarlo è l'assessore all'Istruzione del Comune Gianmarco Proietti: "Sono tante le iniziative che il Comune di Latina sta mettendo in atto per adattarsi e prevenire il cambiamento climantico, forte anche delle istanze che tanti giovani hanno offerto durante il Consiglio comunale dedicato al clima. Una di queste - chiarisce Proietti - era la possibilità che i ragazzi potessero usare borracce di alluminio o di acciaio e non bottigliette di plastica. Il servizio pubblica istruzione ha colto questa istanza e ha realizzato la bottiglietta "Diritti a scuola" in acciaio che verrà distribuita a tutte le scuole secondarie di primo grado, le medie. La stessa ditta delle mense le distribuirà invece agli iscritti alla mensa".

"Pian piano - aggiunge l'assessore - implementiamo tutta la copertura degli istituti comprensivi in modo tale che entro gennaio - febbraio potremo arrivare all'ordinanza di vietare le bottigliette di plastica nelle scuole. Dunque non il divieto e basta, ma una costruzione organica e strutturata di un futuro diverso partendo dalle scuole".