Si chiude l'Edilexpo Latina, all'ex Rossi Sud 140 espositori nazionali. Appuntamento al 2020

Si è conclusa oggi, 20 maggio, la seconda edizione di Edilexpo Latina, la più importante fiera del Centro Italia dedicata alla casa, che ha visto impegnati 140 espositori nazionali di aziende innovatrici nei materiali e nei prodotti.

Nelle cinque giornate di Convegni organizzati in collaborazione con gli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, con la sinergia di Ance, Confartigianato, Impresa, Confcommercio Lazio Sud, argomenti importanti come la rigenerazione urbana, la bioarchitettura e le agevolazioni fiscali per gli efficientamenti termici, hanno suscitato interesse anche nei non addetti ai lavori.

Una grande affluenza di pubblico ha premiato gli oltre 350 marchi presenti in Fiera, a dimostrare che il tema casa rimane primario negli interessi degli italiani che amano investire, arredare e rinnovare. Lo stile ed il saper vivere è ciò che stimola la ricerca di professionisti e produttori a proporre ogni anno nuovi concetti e nuovi design, per questo Edilexpo Latina ha già fissato la terza edizione dando appuntamento a tutti i cultori del settore e ai visitatori al prossimo maggio 2020.