Il cinema diventa "baby friendly": all'Oxer genitori in sala col bebè

Dopo Roma, Milano e Bologna, anche i neo genitori di Latina avranno la possibilità di andare al cinema insieme ai propri bambini grazie al progetto "Ciak! Genitori in sala col Bebè". L'idea nasce da una collaborazione tra l’Associazione "Tre Mamme Per Amiche" e il Cinema Multisala Oxer di Latina, con il patrocinio del Comune di Latina. Il progetto darà la possibilità alle neo mamme, donne in stato di gravidanza, nonni e tate, di vivere momenti di socializzazione, di spazi condivisi dove potersi rilassare, sentirsi a proprio agio e supportate per prevenire il rischio di isolamento o depressione “post partum”.

"L’idea è proprio quella di garantire ai neo genitori, un ambiente baby friendly - spiega Ilaria Sabatini, presidente dell'associazione Tre Mamme per Amiche - dove adulti e bambini possano beneficiare di momenti per stare tutti insieme. Questa iniziativa, che ha già riscosso molto successo in alcune grandi città d’Italia, ha permesso di far ritornare nelle sale cinematografiche i neo genitori che dopo la nascita dei propri bambini sono spesso costretti a rimanere in casa e a trascurare la loro vita sociale e di coppia. A questo punto ci sembrava giusto che anche una città come Latina ne beneficiasse, visto che io stessa ne ho trovato beneficio partecipando ad una proiezione a Roma quando la prima figlia aveva 8 mesi. Al termine della proiezione mi sentivo felice perché avevo fatto amicizia con le mie vicine di posto e mi ero sentita accolta e coccolata".

La sala sarà ovviamente a prova di “bambino”: sono previsti spazi morbidi per far giocare i più piccoli, come cuscinoni e tappeti, ci saranno giochi di legno e un cancelletto per garantire la sicurezza. Non mancheranno cuscini per allattamento, un’area “Biberoneria” (con tavolo attrezzato), fasciatoio ed educatrici che saranno a disposizione delle mamme per ogni necessità. All’interno della sala sarà garantita un’atmosfera rilassante, adatta ad accogliere adulti e bambini. I film proiettati saranno accuratamente selezionati e adatti al pubblico, così come il volume. Saranno presenti anche spazi per i passeggini.

"Il Cinema Oxer - dichiara Letizia Papa, socia responsabile dell'Oxer - è lieto di aderire all'iniziativa proposta dall'associazione "Tre Mamme per Amiche", offrendo così alle neo mamme la possibilità di recarsi al cinema con i loro bebè e concedersi un momento di relax, comunione, creatività e visione. In tal modo offriamo un aiuto in questo periodo particolare della loro vita pieno di tante nuove emozioni tra le quali la visione di un film senza rinunciare alla presenza dei loro bambini".

All'iniziativa partecipa anche l'associazione Minerva. "Siamo felici di essere stati contattati da Tre mamme per Amiche - commenta la presidente Annalisa Muzio - e siamo orgogliosi di essere diventati partner di questa iniziativa, che finalmente aiuta in modo concreto le neo mamme. Si sa che dopo la nascita di un bambino la donna viene totalmente assorbita da quello che è il suo nuovo ruolo e non ha tempo di dedicarsi nemmeno a se stessa, figuriamoci prendersi un paio di ore per andare a vedere un film. E invece, con questa iniziativa, anche le neo mamme di bambini appena nati potranno prendersi una pausa dalla routine quotidiana".

Il progetto verrà presentato lunedì 16 dicembre, alle 10.30, presso lo spazio polifunzionale al 1° piano del Centro Commerciale Morbella di Latina. Saranno presenti: Ilaria Sabatini, Milvia Foscoli (Educatrice Perinatale dell’ Associazione Tre Mamme per Amiche), Simona Vecchi, Letizia Papa, Patrizia Ciccarelli (assessore alle politiche di Welfare e pari opportunità del Comune) Annalisa Muzio.

La prima proiezione, prevista per mercoledì 18 dicembre alle 10, darà il via a una vera programmazione che prevederà una proiezione ogni 3° mercoledì del mese, da dicembre a fino a maggio 2020. Il costo del biglietto sarà di 5 euro per un genitore e un bebè.