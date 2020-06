Coronavirus, test sierologici al personale del Tribunale. Poi si passa alla Procura

Sono partiti ieri e proseguono anche oggi i test sierologici per il Coronavirus sui dipendenti del Tribunale di Latina. Circa cento persone tra magistrati, cancellieri e dipendenti sono stati sottoposti ai necessari prelievi i cui risultati si conosceranno nel giro di pochi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volta conclusi i test sul personale di piazza Buozzi, entro la giornata odierna, la prossima tappa dei sanitari della Asl sarà la Procura della Repubblica dove nei mesi scorsi ci sono stati alcuni casi di Covid sia tra i giudici che tra il personale di polizia giudiziaria. Quindi anche a via Ezio test sierologici per impiegati amministrativi e magistrati come previsto dal programma messo in campo nelle scorse settimane dalla Regione Lazio. Poi toccherà al personale della Prefettura.