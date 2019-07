Una serata per ricordare l'alpinista Daniele Nardi

Il Panathlon International Club di Latina ha organizzato una serata tutta dedicata al ricordo di Daniele Nardi, socio del club, per sottolineare l’aspetto umano, affabile e generoso che caratterizzava l’alpinista setino scomparso sullo Sperone Mummery del Nanga Parbat nel febbraio scorso.

Daniele ha lasciato tanti ricordi in tutti quelli che lo hanno conosciuto. “Alcuni lo hanno visto crescere seguendo i suoi sogni, altri lo hanno ammirato e rispettato per le sue imprese, altri l’hanno amato per la sua gentilezza e disponibilità, e, tutti noi, lo abbiamo nel cuore” scrivono i componenti del Panathlon nel presentare l’iniziativa di giovedì 18 luglio.

“Vogliamo ricordare Daniele attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto e di chi ha imparato qualcosa da lui - spiegano - i suoi ideali sono stati gli ideali del Panathlon e noi vogliamo raccontare come li ha vissuti e portati in giro per il mondo”.

L’appuntamento è alle ore 19, presso l’Hotel Mediterraneo a Foceverde, Strada Valmontorio: saranno presenti la moglie Daniela con il piccolo Mattia, Gianluca Campagna, Dario Ricci, Ilaria Molinari, Luca Zavatti, Maria Elena Martini, Egidio Fia, Gianluca Atlante e altri amici che vogliono mantenere vivo il ricordo di Daniele e ringraziarlo “per l’uomo che è stato e per il testamento che ha lasciato”.