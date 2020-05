Un successo la "Domenica sportiva", il sindaco: "Come godersi la città nel rispetto delle regole"

L'iniziativa della "Domenica sportiva" sul tratto di lungomare tra Cpoportiere e Rio Martino, chiuso al traffico ieri dalle 8 alle 20, è stata un un successo. Il tratto di lungomare più bello e selvaggio è stato trasformato in una grande isola pedonale e moltissimi cittadini hanno accolto con entusiasmo questo esperimento e hanno approfittato per fare sport e attività motoria.

"Sono molto soddisfatto di come si è svolta l'iniziativa ribattezzata "Domenica sportiva" - commenta il sindaco Damiano Coletta - Creando per una giornata una grande isola pedonale ci siamo dati la possibilità di trascorrere del tempo all'aria aperta e di godere in sicurezza della bellezza del nostro litorale. Ci voleva dopo tanti giorni trascorsi in una situazione di quarantena. La risposta dei cittadini, che hanno partecipato con ordine e senso di responsabilità, è la dimostrazione che l'idea è stata largamente apprezzata".

"Eravamo convinti - aggiunge - che ampliando lo spazio a disposizione, sarebbe stato più facile per tutti rispettare le regole sul distanziamento sociale e che tutto si sarebbe svolto senza criticità. Per questo voglio ringraziare la polizia locale e la protezione civile per il loro contributo nella sorveglianza. L’iniziativa odierna inoltre è un esempio della visione futura di città che abbiamo, una città moderna ma sostenibile, in grado di soddisfare le esigenze di tutti". Inizia ora una nuova fase, importante e delicata. "Colgo l’occasione - conclude il primo cittadino - per inviare un messaggio di incoraggiamento a tutti gli operatori economici che riavvieranno le loro attività, ribadendo loro che il Comune sarà sempre pronto al dialogo e a sostenere ogni loro necessità".