Il Rotary Club di Latina San Marco dona mascherine e visiere ai medici della città

Il Rotary Club Latina San Marco ha donato all’Ordine dei Medici della provincia un quantitativo di mascherine chirurgiche ffp2 e visiere in plastica, necessarie a tutti gli operatori sanitari della città. La consegna dei dispositivi di protezione individuale è avvenuta presso la sede dell’Ordine dei Medici in piazza Celli.

In rappresentanza del Rotary Club Latina San Marco il presidente fondatore del club Marco Rustici, il presidente neo eletto Domenico Pilorusso e il segretario uscente Alessandro La Viola; per l’Ordine dei Medici invece erano presenti il presidente Giovanni Maria Righetti e la vice presidente Rita Salvatori. “Ci occupiamo da sempre di ideare e realizzare progetti in ambito sanitario, fra le nostre iniziative anche delle borse di studio per sostenere la ricerca delle malattie oncologiche e rare – ha affermato Marco Rustici ora past president del Rotary Club Latina San Marco – poi in piena emergenza Covid ci siamo dedicati alla nostra sanità e ai nostri medici”.

Il Rotary Club Latina San Marco, durante la quarantena, ha attivato una raccolta fondi tra i soci, versando poi il ricavato in favore della Asl di Latina, ma non solo, “raccogliendo l’invito del dottor Giovanni Baiano abbiamo provveduto ad acquistare mascherine chirurgiche ffp2 e visiere in plastica da distribuire a tutti i medici del territorio – ha aggiunto il neo presidente del Ccub Domenico Pilorusso – per permettere ai nostri medici di visitare i propri assistiti con le adeguate protezioni”. I dispositivi di protezione Individuale saranno distribuiti ai medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta e a quanti ne faranno richiesta presso l’Ordine dei Medici. “Vogliamo ringraziare il Rotary Club Latina San Marco per la grande sensibilità e attenzione dimostrata in questo periodo di estrema difficoltà in cui si trovano i Medici del territorio", ha concluso Giovanni Maria Righetti presidente dell’Ordine di Latina.