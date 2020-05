Mascherine per le scuole superiori: un'azienda privata dona 10mila euro

Diecimila euro per l'acquisto di mascherine destinate alle scuole superiori di Latina. L'appello dei giorni scorsi, raccolto dai consiglieri provinciali Ernesto Coletta e Giancarlo Cardillo (che presiede la commissione pubblica istruzione) su input della consigliera comunale di Latina Marina Aramini, ha trovato sostegno concreto nella donazione da parte dal gruppo Greenthesis Spa, guidato da un amministratore delegato di origini pontine. La donazione sarà formalizzata nella prossima commissione provinciale, il 4 giugno.

"Voglio ringraziare il donatore, Vincenzo Cimini - commenta Coletta - per la vicinanza e sensibilità che ancora oggi mostra nei riguardi della nostra terra. Questa donazione è davvero importante, perché può garantire lo svolgimento degli esami di maturità in presenza, a rischio proprio per la difficoltà di reperimento dei dispositivi".