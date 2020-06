Maturità, gli auguri del sindaco Coletta agli studenti: "Si chiude anno difficile, forse unico"

Esame di Maturità per oltre 4600 studenti della provincia pontina, che si apprestano a iniziare, oggi, 17 giugno, la prova orale, l'unica prevista in tempi di emergenza covid. Un messaggio di incoraggiamento ai maturandi arriva dal sindaco di Latina Damiano Coletta, che rivolge un particolare augurio non solo ai ragazzi ma anche ai professori e al personale, che rientra a scuola, con una lunga serie di misure di sicurezza da rispettare, dopo i lunghi mesi di lckdown.

"Un grande in bocca al lupo agli oltre 4.600 maturandi pontini - scrive il primo cittadino su Twitter - a tutti gli altri studenti italiani, ai prof e al personale da oggi impegnato negli esami di maturità. Si chiude un anno difficile, forse unico, ma non dimentichiamo che il futuro oggi è nelle nostre mani".