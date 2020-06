Educare all'ambiente attraverso una favola: così Abc sensibilizza i bambini alla differenziata

Sensibilizzare i giovani al rispetto dell'ambiente, soprattutto sull'importanza della raccolta differenziata, attraverso una favola. Si tratta della nuova iniziativa promossa dall'Azienda per i Beni Comuni di Latina che, in occasione della recente chiusura dell'anno scolastico segnato dall'emergenza Covid-19, ha voluto comunque essere presente e salutare gli studenti attraverso un breve video pubblicato oggi sulla pagina Facebook aziendale.

Si intitola “Una giornata da ricomporre” ed è nata da un'idea degli ispettori ambientali di Abc, Gioia Manduzio e Filippo Serra, che da due anni sono presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Latina svolgendo attività di educazione ambientale. Le illustrazioni sono opera di Zoto, un giovane artista di Latina, già protagonista di manifestazioni dedicate a tematiche sociali e ambientali. La favola si compone di tavole, prevalentemente in bianco e nero, realizzate a mano, che vedono protagonisti due bambini e una quotidianità in cui il rispetto delle regole e, in particolare il rispetto della natura, viene a mancare.

Terminato il lockdown, Abc ha ritenuto importante non interrompere il legame emozionale ed educativo che si era creato durante l'anno scolastico con gli studenti delle scuole del capoluogo Gli argomenti trattati nella favola (come l'emergenza plastica nel mare e negli oceani) sono infatti il risultato di riflessioni e dibattiti nati all'interno delle classi. L'attività di informazione ed educazione ambientale nelle scuole è una delle priorità dell'aziende che gestisce i rifiuti a Latina che mira a formare una cittadinanza attiva con comportamenti orientati alla sostenibilità e alla consapevolezza. La favola rappresenta un nuovo tassello del processo avviato con i giovani e le loro famiglie, con l'obiettivo di favorire la costruzione di un senso di appartenenza, di identità e di responsabilità nei confronti del proprio territorio e dell’ambiente. Il video sarà anche un valido strumento di comunicazione da cui prenderanno il via le attività di Abc per il prossimo anno scolastico. Preziosa è stata la sinergia tra l'Azienda e le scuole della Rete Eco-Schools di Latina il cui obiettivo per l'a.s. 2019/20 era proprio quello di potenziare la raccolta differenziata e raggiungere una riduzione del 50% della frazione indifferenziata.

