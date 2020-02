Il Rumore delle Immagini", opera prima di Giuseppe Del Prete, girato a Latina

Si intitola "Il Rumore delle immagini" l'opera prima cinematografica di Giuseppe Andrea Del Prete, girata in provincia di Latina e ora pronta per il grande pubblico. Il film, che racconta la storia di un gruppo di adolescenti di una provincia indefinita, sarà proiettato in anteprima prossimamente proprio nel capoluogo. La pellicola vuole essere insieme la denuncia di una violenza ancora impunita, ma anche un processo e la condanna di quanto accaduto, lì dove i fatti reali e la fantasia romanzata dell’autore della sceneggiatura, pontino di adozione, si mischiano.

Per la prima assoluta è stato scelto il Cinema del Corso di Latina e la scelta non è casuale. Sul grande schermo la storia di un gruppo di ragazzi della provincia nostrana e dell’Italia intera; ragazzi con situazioni di famiglia critiche, ragazzi problematici che si fanno grandi da soli, poggiandosi l’un sull’altro e per i quali la ragione del branco arriva a superare anche il concetto stesso di giustizia così come narrano alcune scene più forti del film. I ciak hanno toccato anche Bassiano, Sezze e Sabaudia.

Un film che Giuseppe Del Prete si è ritrovato ad interpretare come attore per motivi di budget, ma per il quale ha affidato la regia a Cristian Goffredo Miglioranza. Con Giuseppe Del Prete, nel cast di sono Mariana Falace che al tempo delle riprese del film, girato nel 2019, ancora non debuttava con Carlo Verdone ma era già stata nella Casa del Grande Fratello; ci sono poi Antonio Antonacci Emanuele, Daniele Di Forti, Nino Domina, Melissa Mellica, Beatrice Buticchi, Giulio Anese, Anna Sollinger e altri attori non professionisti.