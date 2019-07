"Salviamo le statue", traguardo raggiunto: 28mila euro per il restauro delle opere di Ulderico Conti

Una sfida vinta e un traguardo raggiunto. Le due statue ospitate nel giardino di Palazzo M a Latina , “La madre rurale” e “La madre”, opere dello scultore Ulderico Conti, sono tornate a splendere grazie ai fondi raccolti da cittadini, enti e imprese. L'operazione, promossa dal presidente del comitato ‘Salviamo le nostre statue’ Maurizio Guercio, è stata possibile grazie a Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio - Latina, il Consiglio comunale di Latina, l’assessorato alla Cultura del Comune di Latina, la Banca Popolare di Fondi, Medical Pontino, Lions Club Latina Host, Ucid, l’associazione ‘Anima Latina’, la Banca popolare del Lazio, Assicurazioni Loffredo, il Circolo cittadino ‘Sante Palumbo’, il Centro sociale per anziani ‘Vittorio Veneto’, il comitato ‘Auguri Latina 86’, farmacia Farina, Rossana Rossetti, Ugo Redi Senior, Alfredo Cecconi, Rita Caratelli in collaborazione con l’associazione Burraco e Soroptimist di Latina, Bruno Burlgarelli e tanti altri cittadini.

Ieri pomeriggio, 30 giugno, presso l’azienda agricola ‘Mazzuferi’ a Borgo Carso, si è tenuta la cerimonia conclusiva di un percorso sinergico tra cittadini, enti e associazioni che ha portato, a tempo di record, al raggiungimento del traguardo di 28.000 euro necessari al restauro delle due statue. La festa è stata anche l’occasione per celebrare l’86esimo anniversario della posa della prima pietra della città, attraverso la rievocazione della Trebbiatura (grazie al gruppo storico ‘Trebbiatori Pontini Littoria’), della mostra dei trattori d’epoca, della proiezione del filmato dell’Istituto Luce ‘Inaugurazione della Casa del Contadino’. Nel corso della cerimonia inoltre, sono stati consegnati gli attestati di riconoscenza e gratitudine per l’impegno profuso ai donatori. Confcommercio Lazio Sud era rappresentata dal vice presidente vicario Italo Di Cocco: “Non posso che essere soddisfatto del risultato raggiunto in così poco tempo - ha dichiarato - Come associazione siamo vicini a questo tipo di iniziative che oltre a inorgoglirci danno lustro alla città e al territorio che rappresentiamo. E’ un evento che deve essere un punto di partenza e non di arrivo. I cittadini, gli enti e le associazioni, hanno dimostrato di voler bene a questo terra. La sinergia tra le parti quando c’è ed è sana porta sempre degli ottimi risultati”.