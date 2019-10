Latina Formazione e Lavoro: l’attività dell’ente riparte con un corso sul Project management

Riparte con il mese di ottobre l’attività della Latina Formazione e Lavoro, l'agenzia formativa della Provincia. Sta infatti per partire il corso per ‘Project management e microsoft project’ propedeutico alla preparazione per le Certificazioni Epm-Knowledge e Epm-Ability di Aica.

La certificazione Epm attesta le conoscenze teoriche, degli strumenti e delle tecniche di project management, nonché le capacità relative all'utilizzo di un software di gestione della pianificazione e del controllo dei tempi, dei costi, delle attività e delle risorse del progetto. La necessità di competenze di project management a supporto delle attività delle organizzazioni di qualunque tipologia e dimensione, dunque sono sempre più richieste per essere in grado gestire i progetti in maniera efficace ed efficiente. Proprio su queste prerogative si basa il corso professionalizzante che sarà avviato presso la Latina Formazione il prossimo 18 ottobre in collaborazione con la Ampm Consulting.

Il termine ultimo per la preiscrizione è venerdì 4 ottobre, quello per il perfezionamento della pre-iscrizione venerdì 11 ottobre. Le lezioni si svolgeranno presso la sede di via Epitaffio a Latina.

“L’idea – spiega l’amministratore unico della Latina Formazione e Lavoro Gianluca Cecchet - nasce dalla consapevolezza che la gestione dei progetti rappresenta ormai una competenza imprescindibile per le organizzazioni complesse. Esigenza ancora più evidente per quei soggetti, come il nostro, che hanno un modello di business fondato sulla gestione di progetti. Inoltre, la nostra natura di ente pubblico, ci impone un modus operandi analogo a quello degli enti locali nella gestione, ad esempio, degli acquisti, che deve avvenire applicando il codice degli appalti, che richiede anche questo tipo di competenze per i Responsabili ed i dirigenti.

"Quello che stiamo per mettere in campo – spiega il presidente della Provincia Carlo Medici – è un corso nato dall'ascolto dei territori e volto a soddisfare le esigenze delle nostre imprese che sono alla ricerca di figure nuove e richieste per mercati che sono in continua evoluzione. Ringrazio quindi l’amministratore delegato di Latina Formazione perchè sta portando avanti un grande lavoro di consolidamento e rilancio del nostro Ente provinciale. L’augurio è quello di essere sempre supportati in queste azioni dai vari dai vari livelli amministrativi, soprattutto quello regionale."