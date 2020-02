Francesca Salvatore dalla Uil Pensionati di Latina alla segreteria nazionale

Francesca Salvatore la “leader storica” della Uil Pensionati di Latina è stata eletta segretaria nazionale della Uil Pensionati dal Consiglio Nazionale della categoria che si è tenuto a Roma il 17 e18 febbraio. Francesca Salvatore negli anni è stata una paladina nella difesa dei diritti delle pensionate e pensionati, degli anziani e dei disabili.

“Inutile nascondere la grande soddisfazione per un’elezione che rappresenta un importante riconoscimento, non solo per la sottoscritta - commenta la neo eletta - ma soprattutto per la Uil Pensionati di Latina, per il lavoro che la categoria ha saputo svolgere con entusiasmo, passione, e impegno sul territorio in questi anni. Un gioco di squadra che ci ha permesso di crescere con continuità diventando un punto di riferimento per migliaia di pensionati pontini. Lo stesso entusiasmo, passione, impegno e dedizione li metterò nel mio nuovo incarico, che non mi porterà lontana dal territorio ma al contrario mi consentirà di rappresentare al meglio ai tavoli negoziali nazionali le istanze dei territori e le necessità delle pensionate e dei pensionati. Dobbiamo costruire i fondamenti di una società della coesione, dove l'esigenza di sicurezza, reddito, assistenza e benessere proceda di pari passo con l'apertura verso le problematiche di chi ha di meno. C’è bisogno di una società veramente solidale dove al primo posto vi sia la coesione: sociale, istituzionale e territoriale. Sono queste le basi per la riforma di uno stato sociale - conclude Francesca Salvatore - aperto verso i più deboli e sono queste le fondamenta di una società più equa e moderna".