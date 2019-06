Sul lungomare di Latina arriva la "Gara delle zattere": appuntamento l'8 giugno

Si terrà domani, sabato 8 giugno, la prima edizione della "Gara delle zattere", presso lo stabilimento balneare dell'Aeronautica militare di Latina, sulla strada Lungomare. Un evento che si ispira alla "Gara delle bagnarole" di Ponza che era in programma il 26 maggio ed è stata annullata per il maltempo.

Protagonisti 60 alunni delle classi terze della suola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo Tasso, che hanno ideato e realizzato le zattere (Honolulu, La Perla del Tasso e 101 Dogs Watch) utilizzando rigorosamente materiale riciclato. Lo scopo del progetto, ideato dal docente Luciano Napolitano con il quale hanno collaborato le insegnanti Pina Marchetto, Agnese Picozza, Annalisa Balestrieri, Maria Teresa Giorgi, Luigia Altobelli e la dirigente scolastica Elisabetta Burchietti, è stato quello di avvicinare i ragazzi al rispetto dell’ambiente e all’uso intelligente e creativo del materiale di scarto.

“È stato un onore poter supportare come Comune questa bellissima iniziativa realizzata dalla scuola del Tasso – hanno spiegato i consiglieri di Latina Bene Comune Nino Leotta, vice presidente della commissione Scuola, e Maria Grazia Ciolfi". "Come delegata alla marina – aggiunge la Ciolfi – sono felice di poter ospitare sul nostro lungomare questa iniziativa e di questo ringrazio la preziosa collaborazione dell'Aeronautica Militare, che ospiterà l'evento nella sua struttura. Ringrazio la dirigente scolastica, gli insegnanti, i genitori, ma soprattutto i ragazzi per il progetto realizzato che fa da stimolo per quella battaglia che già da tempo ha intrapreso questa amministrazione per la sensibilizzazione della cittadinanza al riciclo e alla tutela del nostro ambiente e che testimonia come il lavoro di squadra premia sempre, soprattutto quando la sinergia si realizza tra le strutture che danno ai ragazzi i valori fondanti della vita come la famiglia e la scuola. Non mi resta che augurare Buon Vento ai ragazzi”.

Gallery