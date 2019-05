Lavori sulla rete idrica, scavi e ripristini: il Comune incontra Acqualatina

Importante incontro ieri, 22 maggio, in Comune a Latina tra l’assessore ai Lavori Pubblici, Decoro e Manutenzione, Emilio Ranieri, e i vertici e il servizio manutenzioni di Acqualatina. Nel corso della riunione l’assessore Ranieri e l’Ad della società hanno affrontato le questioni rilevanti nei rapporti tra gli Enti

In modo particolare si è discusso dei lavori di miglioramento della rete idrica nel territorio comunale e degli interventi di scavo e ripristino. “Acqualatina - fanno sapere da piazza del Popolo - sta predisponendo un sistema informatico complessivo dei sottoservizi relativo alla rete idrica e, in prospettiva futura, alla rete fognaria. Tutti gli interventi programmati e di emergenza verranno gestiti e comunicati al Comune per migliorare la qualità dei ripristini e il controllo tempestivo sui lavori”.

“A questo incontro - ha detto l’assessore Ranieri - ne seguiranno altri con i restanti concessionari e gestori dei sottoservizi, certi che sia necessario intervenire su più fronti per migliorare sistematicamente le condizioni generali delle nostre strade”.